Del Genio: "4-2-3-1 modulo perfetto e lo utilizzano in tanti, solo qui sembra impossibile"

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Paolo Del Genio ha parlato a Kiss Kiss Napoli di quello che sarà il mercato del club azzurro con Allegri: "Io credo veramente che la squadra sia già così molto competitiva. Del resto sono stati spesi quasi 300 milioni nelle ultime due sessioni di mercato con Conte. Se Allegri giocherà a 3, Di Lorenzo per me dovrebbe essere coinvolto nei tre dietro. Se gioca a quattro, farà il suo ruolo classico, il terzino destro. In attacco col 4-2-3-1 farei giocare Neres e Alisson con Vergara o De Bruyne dietro la punta. Ormai tutte le squadre più forti al mondo utilizzano questo modulo.

A noi solo pare che farlo sia una follia, un calcio troppo offensivo. Solo noi abbiamo queste preoccupazioni. Per qualcuno è il sistema di gioco che fa prendere 80 gol, ma sono cavolate. Il Barcellona fa il 4-2-3-1 con linea altissima ed è la miglior difesa del campionato spagnolo. Parlano in tantissimi senza però documentarsi o studiare".