Antognoni: "Ho un tatuaggio col 10 di Maradona, è il migliore di tutti i tempi"

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Antognoni ha poi sottolineato come i fantasisti siano sempre più rari: "Oggi ce ne sono pochi. La tattica prevale spesso sul talento individuale".

Giancarlo Antognoni guarda al calcio moderno con un pizzico di nostalgia. In un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex fantasista della Fiorentina ha parlato dell'evoluzione del ruolo del numero 10, citando anche Diego Armando Maradona, icona indimenticabile per Napoli e per il calcio mondiale. "Tatuaggio di Maradona? Si ce l'ho. Diego è stato il migliore di tutti. Messi gli si è avvicinato molto, ma dopo Maradona, per tecnica e fantasia, metto proprio lui", ha spiegato Antognoni.

Per Antognoni sta scomparendo il ruolo del fantasista

Antognoni ha poi sottolineato come i fantasisti siano sempre più rari: "Oggi ce ne sono pochi. La tattica prevale spesso sul talento individuale e i giocatori creativi vengono penalizzati. Il vero numero 10 sta scomparendo". Tra i giovani, Antognoni ha indicato Nico Paz e Kenan Yildiz come profili particolarmente interessanti, aggiungendo che in Italia "si dà meno spazio all'estro e alla fantasia, anche per una questione legata alle scelte degli allenatori"