Lukaku resta? Cugini: "Chi si comporta così non può avere futuro a Napoli"

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Calciomercato Napoli, quale futuro per Romelu Lukaku? Il giornalista Mimmo Cugini sentenzia: non può restare nel club azzurro

Romelu Lukaku può rilanciarsi al Napoli con Massimiliano Allegri? È questa la domanda che la radio di TuttoMercatoWeb.com ha lanciato ai suoi opinionisti, tra i quali il giornalista Mimmo Cugini che ha risposto così: "Quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Non ci credo. La fortuna del Napoli quest'anno è stato il suo infortunio e hanno preso Hojlund così. Come fa a presentarsi a Napoli uno che si è curato in Belgio senza tornare, facendo quello che gli pare. Secondo me un giocatore che si comporta così non può avere un futuro a Napoli, anche per il rispetto dei compagni. E' ora che i giocatori si comportino in maniera seria. Spero per Allegri che non rimanga, sarebbe un bel problema".

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