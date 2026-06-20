Vlahovic al Napoli? Orlando: "Per certe cifre può andare solo in Arabia"

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Calciomercato Napoli, occhi su Dusan Vlahovic: l'ex calciatore Massimo Orlando solleva dubbi sulla sua permanenza in Italia viste le richieste economiche

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vlahovic-Juve, si può fare ora?

"Secondo me Carnevali può convincerlo. Certe cifre può andare a prenderle solo in Arabia. In Inghilterra, non credo sia possibile. I soldi contano, ma 6 mln, con l'allenatore che ti vuole e una tifoseria a favore, non so dove voglia andare. Non capisco. Sento il nome di Zaniolo: che va a fare? Ha bisogno di giocare, è tornare ad essere giocatore, deve dimostrare ancora di riuscire a tornare quello visto alla Juve. Se va alla Juve non gioca mai".

Quale l'obiettivo della Juve?

"Alla Juve si ti presenti con un progetto di 2-3 anni e dopo un paio di partite non ingrani... alla Juve il prossimo anno non si può sbagliare".

Roma, pochi ma buoni: qualità per fare uno step importante. Che ne pensa?

"Per me può lottare per il titolo. Credo che l'Inter, con i nomi che girano e la rosa che ha, rimane la più forte. Ma la Roma si avvicinerà, perché Gasperini ha la piena fiducia dei Friedkin Magari ci sarà il sacrificio di un giocatore ma credo migliorerà la fase offensiva. Servono giocatori che si inseriscono, saltano l'uomo. Se trova questi giocatori, la Roma può giocarsela".

Milan, vede uno spiraglio di fiducia?

"Hanno saputo dimostrare di non saper fare calcio. Stanno portando la società a livelli di bassezza incredibili. Perché non la vendi? E lo dico a Cardinale e anche a Lotito per la Lazio. Quando non si va, si deve avere il coraggio di cambiare. Dove si va con questi dirigenti?".

Gattuso potrebbe rinunciare alla panchina della Lazio?

"E' andato in condizioni difficili, è uno caratteriale, che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente. Sennò lascerei".