Messi o Maradona? Durante: "Non c'è paragone! Diego è il più grande dopo Pelé"

vedi letture

L'agente FIFA Sabatino Durante non ha dubbi sul confronto Messi-Maradona: Diego è secondo solo a Pelé considerando il contesto in cui ha giocato

Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, ai microfoni di Radio Crc ha detto la sua sul paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi: "Diego ha vinto sempre in salita, contro tutto e contro tutti, perché anche dal punto di vista politico era un personaggio... Diego era Diego. Messi è un grande calciatore ma non paragoniamolo a Maradona, Maradona è un'altra cosa. Dopo Pelé, Maradona è il più grande giocatore della storia. Sai perché dico dopo Pelé?

Ero in una trasmissione con Diego a Rio, condotta da Rivelinho che era il suo idolo. Io ero presente, Rivelinho disse: 'Diego, tu sei stato un grande giocatore e ti ringrazio perché io sono stato il tuo idolo. Però tu vieni dopo Pelé'. E io che non ho visto Pelé giocare dal vivo, alla fine ho dovuto accettare. Però essere il più grande giocatore della storia dopo Pelé che tutti dicono che sia stato un mito, io credo che sia una grande cosa. Poi lasciamo perdere Messi e Cristiano Ronaldo, Diego quello che ha conquistato lo ha conquistato contro tutto e contro tutti. Messi è stato sempre aiutato, contro l'Algeria ha fatto tre gol ma andava espulso, non è stato espulso solo perché era Messi. Messi ha avuto sempre il vento in poppa, Maradona aveva tutti contro".