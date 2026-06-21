Filippi lascia il Milan, Allegri disse: "Il miglior preparatore dei portieri in circolazione"

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Filippi in questa stagione al Milan ha giocato un ruolo cruciale per la rinascita di Mike Maignan, dicono i ben informati.

Il preparatore dei portieri Claudio Filippi lascia il Milan dopo un solo anno dal suo arrivo in rossonero, la notizia è ufficiale e l'ha data lui stesso con un post sui propri profili social. "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan", ha scritto. Filippi in questa stagione al Milan ha giocato un ruolo cruciale per la rinascita di Mike Maignan, dicono i ben informati. Anzi, lo dice lo stesso estremo difensore della Nazionale francese (il cui Mondiale con i Blues, però, non è cominciato al meglio), tra quei giocatori che hanno commentato con affetto il post su Instagram.

Allegri parlò così di Filippi

E a proposito di cosa è stato detto, impossibile non ripensare alle dichiarazioni lusinghiere fatte da Max Allegri nei confronti di Filippi, nei mesi scorsi. A inizio novembre, dopo la vittoria di misura sulla Roma garantita anche dal rigore parato da Maignan a Dybala, il tecnico del Milan diceva: "Nessun segreto: Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta". Che possa tornare a pensarci anche per il Napoli?