Trevisani: "C'è un problema: si guarda solo al passato! Perciò il Napoli prende Allegri"

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Il giornalista Riccardo Trevisani passa in rassegna le problematiche che sta vivendo il calcio italiano, e porta una scelta del Napoli come esempio

"C’è un problema culturale, che è il motivo per cui il Napoli va a prendere Allegri: guardiamo sempre a quello che è successo prima", così il giornalista Riccardo Trevisani che a Cronache di Spogliatoio inserisce l'esempio del club azzurro nel suo discorso sulla crisi del calcio italiano: "Mentre noi eravamo forti, ricchi e belli, abbiamo deciso di pensarci forti, ricchi e belli per sempre. Le altre nazionali che invece si sentivano meno forti, meno ricche e meno belle, hanno lavorato e sgraziato per ricominciare da capo. Lo ha fatto anche la Germania che nel ’96 vinceva un Europeo. Dopo un brutto Mondiale nel ’98 e un brutto Europeo nel 2000 ha deciso di ripartire. Noi non lo facciamo neanche dopo 20 anni che facciamo ridere. C’è un problema culturale, che è il motivo per cui il Napoli va a prendere Allegri: guardiamo sempre a quello che è successo prima, mentre Italiano deve andare al Besiktas, Farioli all’Ajax, De Zerbi allo Shakhtar, Maresca al Leicester, Lisci all’Osasuna. Qui non c’è speranza per i giovani: siamo un paese vecchio che pensa vecchio. E questa cosa se non la cambiamo dopo cinque Mondiali - tre fuori e due ridicoli - ma quando la cambiamo?”.

A questo proposito, la scelta di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale non rappresenta un cambio di rotta:

“Da un punto di vista puramente estetico con lui ho visto forse l’Italia più bella di sempre, assieme a quella nel ’90 con Vicini, ma ripartire con lui è un voler dire ‘scusate, non abbiamo capito cosa sta accadendo in Italia’, cioè che dobbiamo spazzare via tutto e ricominciare. Nel 2021 vidi una bella Italia, anche capace di saper soffrire quando non era in grado di fare delle belle partite. Lui il selezionatore ha dimostrato di saperlo fare, anche nei tre flop per la qualificazione al Mondiale il suo è stato il più insensata perché usciamo con la Macedonia dopo aver fatto 30 tiri ad 1 ed aver dominato, a differenza di quanto fatto con Svezia e Bosnia. Detto ciò, non era il momento di Mancini. Era il momento di passare con il trattore e buttare tutto giù. Di chi era il momento? Io continuo a pensare che potevamo provare a prendere Guardiola e a non fargli fare l’anno sabbatico”.