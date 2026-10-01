Del Genio: "Col 3-4-2-1 chi gioca dietro Hojlund?", e fa 2 nomi

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sull’assetto tattico del Napoli: "Quando trovi un giocatore buono devi prendere, ma ora io dico che proprio sugli esterni offensivi non c'è particolare emergenza. Ora col 4-3-3 o 4-2-3-1 servono due esterni offensivi ma se passi al 3-4-2-1 dietro la punta ci può giocare anche McTominay o De Bruyne o Vergara e quindi per un esterno il rischio di minor utilizzo è concreto. Però ripeto se davvero si cambia modulo sono curioso di sapere chi saranno i due dietro la punta. Magari ci vanno Kdb e Scott e quindi nessun esterno di ruolo".

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