Gilmour su Allegri: “Bisogna abituarsi a nuovi moduli e a nuovi modi di giocare”

Gilmour parla del cambio Conte-Allegri al Napoli e dell’adattamento ai nuovi moduli e principi di gioco.

Nel corso dell’intervista concessa a Premier Sports TV, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour si è soffermato sul cambio tecnico vissuto in questa stagione, con Massimiliano Allegri subentrato ad Antonio Conte sulla panchina azzurra. Una nuova fase che ha richiesto al centrocampista un periodo di adattamento alle idee e alle richieste del nuovo allenatore.

“Nel complesso è entusiasmante”

Il cambiamento vissuto a Napoli si accompagna per Gilmour alle novità incontrate anche con la nazionale scozzese. Il centrocampista ha spiegato come sia necessario assimilare differenti principi tattici e nuove modalità di gioco: “C'è un nuovo allenatore sia nel club che in nazionale, quindi bisogna abituarsi a nuovi moduli e a nuovi modi di giocare, ma nel complesso è entusiasmante”.