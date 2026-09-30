Auriemma: “Italiano era l’allenatore giusto per il Napoli, lo avrei accontentato sul mercato"

Auriemma critica le scelte del Napoli su Raspadori, Simeone, Lucca e Lang e rimpiange Vincenzo Italiano.

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile Tv durante la trasmissione "Salite sulla giostra", è tornato sulle scelte compiute dal Napoli nella costruzione della rosa soffermandosi in particolare sul reparto offensivo e sulle alternative a Rasmus Hojlund: “Cosa succede ora se si fa male Hojlund? E pensate che lo criticano pure. Se penso che noi a Napoli ci siamo privati di Raspadori e Simeone per prendere Lucca e Noa Lang mi monta dentro una grande rabbia”.

"Vincenzo Italiano era l’allenatore giusto per il Napoli”

Auriemma ha poi espresso il proprio punto di vista anche sulla scelta dell’allenatore, tornando su Vincenzo Italiano e sul suo successivo approdo al Besiktas. Il giornalista avrebbe preferito la permanenza del tecnico in Italia e il suo arrivo sulla panchina azzurra: “Io non avrei mai lasciato andare Vincenzo Italiano al Besiktas. Lo avrei accontentato sul mercato togliendo tutti i pesi che c'erano nel gruppo. Era lui l'allenatore giusto per il Napoli”.