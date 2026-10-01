Infortuni Napoli, Del Genio: "Squadra ha recidiva, serve ringiovanire la rosa"

Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sull’assetto tattico del Napoli: "Quando non possono giocare Anguissa e McTominay, come adesso, cosa ti inventi? Vergara o De Bruyne interni ma non è il proprio ruolo? Io direi, togliamo da mezzo il 3-5-2 e il 4-3-3 e quindi il centrocampo a tre".

Sugli infortuni: "Lo scorso anno ce ne sono stati 47, un numero spaventoso, speriamo quest'anno di vivere altro anche se l'inizio non è stato incoraggiante. Ovviamente credere che un allenatore che fa allenamenti meno intensi era una previsione ottimistica. Ormai i problemi ci sono e i giocatori hanno recidive e quindi bisogna rinfrescare l'organico. E' vero che tutti i giocatori sono a rischio infortuni ma qualcuno ha una percentuale più alta di probabilità infortunio".