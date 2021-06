Germania, Low saluta la nazionale: "Dopo 15 anni di responsabilità è necessaria una pausa"

Il ct della Germania Joachim Low ha vissuto oggi la sua ultima partita sulla panchina della Nazionale tedesca. In conferenza stampa, lo stesso Low ha però previsto un futuro luminoso per la sua Nazionale: "Alcuni di questi giocatori saranno al loro apice per l'Europeo del 2024. Molti di loro saranno più maturi, con più esperienza e molta più cattiveria. Il mio futuro? Dopo 15 anni qui, con tutte le responsabilità che ne conseguono, è necessario prendersi una pausa. Poi arriverà anche il momento in cui avrò nuove energie per qualcos'altro. Al momento non ho idee precise".