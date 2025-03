Germania, Nagelsmann: "Cambi tattici? Non dico nulla. Perché avvantaggiare Spalletti?"

Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match di Nations League contro l'Italia. Di seguito un estratto: "Ci saranno aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione".

Cosa si aspetta domani dall'Italia?

"Ovviamente loro verranno qui per lottare, si riparte dallo 0-0. L'Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda. Sarà come la partita d'andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l'importante è avere una linea chiara di gioco".

Qui l'Italia ha vinto una gara importantissima nel 2006... E domani che gara sarà?

"Ricordo questa partita a Dortmund nel 2006, non fummo felici di quella sconfitta. Ma come ho già detto due-tre giorni fa, per me è più importante parlare del presente, creare la nostra storia. Noi abbiamo molte alternative, buone soluzioni per domani e sarà importante avere il possesso palla, creare le giuste opportunità. Penso che domani sarà l'occasione giusta per creare buon gioco e occasioni, speriamo di vincere".

Com'è giocare a Dortmund?

"Lo stadio è enorme, ci saranno tanti tifosi tedeschi e siamo contenti di questo".