Giaccherini a Dazn: “Garcia ha avuto ragione su Raspadori. E’ stato il migliore!”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della gara vinta dagli azzurri contro il Verona: “Per me la scelta di Raspadori è stata la chiave. C'era un ballottaggio con Simeone, Garcia ha scelto Raspadori e ha avuto ragione. Per me Raspadori è stato il migliore in campo. Ha dato pochi punti di riferimento e ha inventato l'assist per il gol di Politano, un po' come fa Kvara di solito. Poi è venuto sempre incontro, creando lo spazio in profondità alle sue spalle".