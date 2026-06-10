Alvino: "Allegri eredita una Ferrari, ma per farla vincere dovrà prima svuotare il garage"

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Alvino: Allegri tra Lukaku, rientri dai prestiti e nodo infortuni.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Massimiliano Allegri eredita una Ferrari da corsa, ma per farla vincere dovrà prima svuotare un garage decisamente troppo affollato. Il primo rebuso per Allegri riguarda l'attacco, riguarda soprattutto Romelu Lukaku. Qualche anno fa Lukaku era un pupillo per Allegri, ricorderete ci fu uno scambio sfumato con Vlahovic. Ma con Hojlund, col rientrante Lucca, gli spazi per Lukaku non sono ridotti ma praticamente zero. Ma le gerarchie verranno definite dopo i Mondiali.

Per quanto riguarda il centrocampo rifletori puntati su Frank Zambo Anguissa, reduce da una stagione tormentata dagli infortuni e con il contratto in scadenza tra un anno. Il camerunense è in bilico, Allegri lo testerà nel nuovo scacchiere tattico, mentre la società valuta le sirene turche e valute le piste Rabiot e Rios. Discorso per quanto riguarda la porta: basta con il dualismo infinito tra Meret e Milinkovic-Savic, Allegri esige un titolare fisso e una leadership chiara fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida.

Quali sono le mine vaganti? La vera mina vagante è l'esercito dei rientri dai prestiti. Da Noa Lang, che scalpita per aver un'altra chance, a Ngonge, Rafa Marin e Marianucci, tutte scommesse da inquadrare. Sullo sfondo poi restano da blindare i big, da parlare con loro, De Bruyne in testa. Ma per sognare davvero in grande il Napoli dovrà vincere la battaglia più importanti, quella contro gli infortuni. Ha ragione De Laurentiis quando dice che senza l'infermeria piena si sarebbe vinto sicuramente un altro scudetto. La nuova stagione del Napoli si dedice qui, nella programmazione atletica e nella tenuta fisica. Solo così il Napoli di Allegri tornerà a dettare legge".