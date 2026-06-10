Rafa Marin torna al Napoli, Giustiniani: "Ho commentato il Villarreal, ecco com'è andato"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gabriele Giustiniani, telecronista Dazn.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gabriele Giustiniani, telecronista Dazn: "Gli orari delle partite del Mondiale non sono il massimo, ora che sto cominciando a preparare bene le partite confesso di avere emozione e trovo delle storie che hanno delle cose incredibili. Parto con Stati Uniti-Paraguay, alle tre di mattino. C'è il grande sogno americano. Come si compone l'offerta di DAZN? Sarebbe stato tutto molto più bello con l'Italia, non possiamo restare ancorati a quella partita contro la Bosnia e sperare di esserci nel prossimo. L'offerta di DAZN è varia, sull'app ci sono già tanti contenuti che saranno registrati a podcast. Ci sono tante collaborazioni. Noi partiremo alle 8.30 del mattino con Wake Up, per chi umanamente lavora il giorno e vuole approfondire ciò che è successo di notte; poi dalle 15 alle 17 c'è Tutti Convocati, poi Copa Mundial con Alessia Tarquinio e Barbara Cirillo, poi la prima partita della giornata e ancora nella notte Times Square.

Chi mi stuzzica di più tra le Nazionali partecipanti? Faccio fatica a non immaginarmi una rivincita della Francia. Tra le candidate si sta parlando poco della Spagna, giovane, forte e decisa. L'infortunio di Yamal ha fatto perdere qualche certezza, ma l'idea è recuperarlo per la fase decisiva del torneo. Come torna Rafa Marin al Napoli dopo il prestito in Spagna? Ha giocato, è cresciuto al Villarreal. Non era partito titolare lì in Spagna, ha fatto buonissime partite e ha giocato tante gare anche fino a 10 di fila. È cresciuto nei duelli aerei, deve lavorare sull'aggressività, ma mi è piaciuto nelle letture difensive e nelle spazzate. Mi sembra un giocatore pronto rispetto allo scorso anno. Non so se pronto per fare il titolare e dipenderà dall'allenatore che arriva. Con Allegri può rientrare in un discorso interessante. Va analizzato in ritiro".