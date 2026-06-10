Ex PT Ancora svela: "Ecco perchè ho lasciato il Napoli. Tornerei subito, ma ho firmato con un altro club"

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Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli promuove Allegri e svela i motivi dell'addio al Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli: "Allegri per il post Conte? In qualche modo sì, me l’aspettavo. Allegri segue la linea dettata da Conte. Potrà sfruttare un lavoro preparato, una squadra pronta, con mentalità vincente ed un’idea di gioco. Credo che De Laurentiis abbia calcolato tutto questo nella scelta di Allegri.

De Bruyne e Lukaku? Hanno scelto due strade diverse, ma con l’obiettivo di presentarsi bene al Mondiale. Secondo me faranno un grandissimo Mondiale. Ad un certo punto hanno capito quale era la strada da seguire per arrivare bene al Mondiale e ognuno ha fatto i propri interessi, a mio avviso, detto con la massima sincerità ed onestà. Sarà il loro ultimo Mondiale, hanno salvaguardato i propri interessi prima di quelli altri.

Gilmour salta il Mondiale? Credo lo rivedremo in ritiro direttamente. Un grande professionista, so che ci teneva tantissimo. Dispiace che non possa giocare il Mondiale, perderlo per un infortunio fa male. Mi auguro possa riprendersi al più presto.

Se Allegri e Manna mi chiamassero per tornare al Napoli? A Napoli tornerei subito, solo che ho firmato per un altro club. Non posso dire quale, deve essere la società ad annunciarlo. È una squadra di Serie A importante. Mi cercavano insistentemente due squadre di Serie A. Da tempo ero in contatto, ho deciso di firmare per questo club in cui credo molto. Quando sarà ufficiale lo saprete benissimo. Credo che Conte resterà un po’ fermo. Se non dovesse andare in Nazionale nei club la vedo dura che negli ultimi giorni… Ha bisogno di riprendersi, di staccare, ha speso anima e corpo. Quest’ultimo anno l’ha segnato molto, per il suo bene è meglio che si stacchi un pochino. Farebbe bene a godersi la sua vita che se lo merita.

Perché ho lasciato Napoli? Non era una questione di idee, ma di rispetto. Ci sono stati degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Le cose si capiscono al volo, è inutile fare queste cose".