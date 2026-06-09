Infortunio Gilmour: novità sui tempi di recupero e il rientro
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Billy Gilmour in questi giorni doveva essere in America con la sua nazionale. Era stato ovviamente convocato dal ct e avrebbe vissuto il Mondiale da protagonista. Invece un infortunio lo costringerà a stare a casa. Il centrocampista del Napoli è andato ko in amichevole contro Curaçao. Ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Sarà out per circa due mesi. Tornerà quando il Napoli vivrà il secondo ritiro estivo, quello di Castel di Sangro. Vivrà questi giorni con l'amarezza per la mancata partecipazione al Mondiale. Sarà un tifoso speciale, per Scott. E per tutti gli altri. Per la sua Scozia. Lo riporta il Cds oggi in edicola.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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