Ordine: "Ibra continua a dire in giro: 'Io non c'entro niente col Milan, do solo consigli'"

vedi letture

Milan, Cardinale accelera: Rangnick e Glasner vicini, Ibrahimovic perde centralità.

Il futuro del Milan prende forma tra dubbi e nuove strategie dirigenziali. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Franco Ordine, intervenuto a QSVS su TeleLombardia, soffermandosi in particolare sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic all'interno del club rossonero. Secondo Ordine, l'ex attaccante svedese dovrebbe chiarire definitivamente la propria posizione: "Il punto è che lui deve fare una scelta di fondo perché, anche se continua a mandare in giro il messaggio 'Io non c'entro niente col Milan, io do solo consigli', deve decidere se stare dentro al Milan e quindi assumersi le responsabilità delle scelte che fa e del ruolo che ha o stare fuori dal Milan e però stare fuori a tutti gli effetti, perché il mezzo servizio non conviene né a lui, in quanto ormai i tifosi l'hanno messo nel mirino, né al Milan".

Cardinale punta su Rangnick e Glasner

Nel frattempo, il proprietario rossonero Gerry Cardinale avrebbe individuato le figure a cui affidare il nuovo corso milanista. L'idea sarebbe quella di puntare su Ralf Rangnick come direttore tecnico e su Oliver Glasner per la panchina, una scelta che starebbe convincendo entrambe le parti nonostante le recenti dichiarazioni pubbliche. Secondo le indiscrezioni, sia Rangnick sia l'ex tecnico del Crystal Palace sarebbero pronti ad accettare il progetto non appena riceveranno una proposta formale. Un elemento determinante in questa direzione sarebbe proprio il progressivo allontanamento di Ibrahimovic dalle decisioni sportive: l'ex fuoriclasse, oggi impegnato come commentatore negli Stati Uniti, avrebbe sostenuto profili differenti e per questo vedrebbe ridimensionato il proprio peso nell'area tecnica del club.