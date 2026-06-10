Chi sarà l'anti-Inter? Fabbroni: "C'è una nuova candidata a sorpresa"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Trasferte vietate a Torino e Juventus? Quella partita ha creato tanti problemi. L'ordine pubblico va gestito e non rimandato al prossimo. Si continua a fare questo giochetto dei DASPO che non vengono controllati, dei divieti in trasferta...La responsabilità penale è personale e non collettiva. Se c'è una violazione di legge grave, tale da portare ad una sanzione, questa deve essere applicata a chi ha la responsabilità. Quando vietano le trasferte, i tifosi vengono rimborsati solo nel biglietto nei migliori dei casi. Ma tutto il resto non viene rimborsato.

Chi temo di più oltre all'Inter? Temo la Roma. Per il Como sarà difficile come annata, per via della Champions. La Roma resta candidata seria perché Gasperini si è liberato di alcune scorie e secondo me si farà una campagna acquisti mirata. Anche con la pesantezza della Champions, penso che sarà attrezzata per fare tutte le competizioni".