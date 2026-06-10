Bucchioni: "Con Italiano rosa andava rivoluzionata, Allegri invece ottimizza chi ha"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni: "Rumors sulla cessione di Vergara? Io lo terrei, è apparso nel nostro palcoscenico ed è diventato determinante. Il Napoli deve puntarci. Però voglio allargare il discorso. Dal momento in cui arriva Allegri, ottimizzatore di risorse, visto che ci sono tanti calciatori che tornano dal prestito, bisogna rivalutarli e rilanciarli. Se avesse preso Italiano, allora serviva una rivoluzione della rosa. Allegri metterà insieme tutte le risorse, li valuterà in ritiro. Allegri è un aziendalista. Il Milan è partito senza un centravanti, non gliel'hanno mai preso. Allegri non fa polemiche e ottimizza chi ha. Vergara non so se è adatto al calcio di Allegri, hai Alisson che ha quelle caratteristiche per saltare l'uomo. Di mezzala creative con Allegri ne ho viste poche. È un aziendalista e Manna si è imposto a prendere un allenatore come questo. Riconduce un po' ad Ancelotti, che usa calciatori esperti e li valorizza. Poi al Milan è saltato tutto, mezza società contro di lui. Ma al Napoli non succederà. Poi il solito dilemma sul calcio di Allegri, ma se funziona a me piace anche il suo calcio. Se la squadra si muove e ha personalità, non serve fare per forza i giochisti. Il Napoli l'ha voluto e lo proteggerà.

Caos sul Mondiale? Ci divertiremo come sempre, ci sono tensioni, ma ci sono anche guerre. Non voglio essere pro Stati Uniti, ci sono tanti controlli e sono sempre stati fatti. Aspettiamo questi controlli severi, c'è una guerra in atto. Possiamo non essere d'accordo su tanti altri, ma la sicurezza interna del Paese va salvaguardata. Aspetto di sapere perché è stato fermato l'arbitro somalo, ma mi aspetto altri casi di questo genere. Gli Stati Uniti poi dovranno dirci perché l'arbitro è stato fermato e non potrà arbitrare ai Mondiali. Come mi immagino la prossima Serie A? L'Inter sta prendendo giocatori funzionali, senza rivoluzione. Non so se prenderanno Palestra, sarebbe un grande colpo. Dalla Juventus mi aspetto una squadra competitiva. Da troppi anni non compete per il titolo. Sono curioso di vedere il Napoli di Allegri, magari ritrova il suo habitat e il suo ambiente. Ha una linea ben precisa e potrebbe adattarsi e anche vincere. Poi c'è il disastro del Milan, non si fa calcio in questo modo. Mi incuriosisce molto l'Atalanta. Sarri ha cambiato spesso modo di giocare. A Bergamo trova una società organizzata e piena di valori. Può diventare la sorpresa del campionato. E poi c'è sempre questo Como: fare Champions e campionato incide".