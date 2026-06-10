Anguissa, dal rinnovo quasi fatto allo scenario a sorpresa per l'estate
Frank Anguissa è attualmente legato al Napoli da un altro anno di contratto, grazie all'opzione di rinnovo unilaterale esercitata dal club azzurro. Tuttavia, la trattativa avviata nei mesi scorsi per prolungare ulteriormente il rapporto si è arenata durante l'inverno, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro del centrocampista camerunese. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Una situazione che continua a essere monitorata con attenzione dalla dirigenza partenopea in vista delle prossime mosse di mercato.
Anguissa via? Rios resta il primo nome per il centrocampo
Qualora le strade di Anguissa e del Napoli dovessero separarsi al termine della stagione o nelle prossime finestre di mercato, il profilo individuato come possibile sostituto sarebbe quello di Richard Rios. Il centrocampista colombiano, protagonista con il suo club e nel giro della nazionale, rappresenta da tempo uno dei nomi più apprezzati dagli osservatori azzurri.
Perché il Napoli pensa a Rios
Le sue caratteristiche tecniche e atletiche lo rendono un candidato ideale per raccogliere l'eredità dell'ex Fulham. Rios, atteso inoltre da importanti impegni internazionali con la Colombia, continua a essere considerato una delle opzioni più interessanti per rinforzare la mediana del Napoli in caso di cambiamenti nell'organico.
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