Giaccherini: "Lukaku? Se ne parla da mesi. Al Napoli ci va solo per Conte"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Emanuele Giaccherini ha commentato il momento del Napoli che ha iniziato il campionato con una pesante sconfitta sul campo del Verona: "Il decimo posto l’anno scorso non è risultato avvenuto a caso. Ci sono delle difficoltà. E anche a livello mentale si è vista una squadra che contro il Verona ha sofferto tantissimo. Non è riuscita a reagire all’evento negativo. Come l’anno scorso".

L’ex esterno bianconero e della Nazionale italiana si è soffermato su cosa possa fare il Napoli per uscire da questa situazione: "Innesti. Lobotka è molto forte davanti alla difesa, ma in quel reparto ci vuole uno che abbini quantità e qualità, che faccia entrambe le fasi. Anche quella realizzativa".

E proprio per quanto riguarda l’attacco Giaccherini non ha dubbi su chi possa servire agli azzurri: "Lukaku, è tutta l’estate che va avanti questa telenovela. Se lui va al Napoli in una squadra senza le coppe, ci va per Conte. Tra loro c’è un rapporto di grandissima stima. Il mister lo conosce bene, lo ha allenato diverse volte e se vuole lui è perché si fida, sa che per una squadra come la sua c’è bisogno di quel giocatore lì. Lukaku è uno che fa reparto da solo".