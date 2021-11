Giaccherini: "Osimhen lasciato troppo solo, mi aspetto di più da Insigne e Politano"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski è il calciatore adatto per giocare alle spalle di Osimhen perché ha gamba e va negli spazi. Il Napoli sviluppa molto il gioco sugli esterni e a volte Osimhen viene lasciato troppo da solo. Al nigeriano si chiede tanto, io mi aspetterei di più da Insigne e Politano che dovrebbero venire più in mezzo al campo per aiutare Osimhen, io li vedo sempre troppo larghi".