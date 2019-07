Gianni Di Marzio: "Pista Icardi complessa per diritti d'immagine, ADL non li concede a nessuno"

Gianni Di Marzio, ospite a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei vari temi di giornata.

Su Icardi

"Occhio alla Roma. La mia idea si è rafforzata nelle ultime ore. Milik per il Napoli è la prima scelta, garantisce 20 gol a stagione. Pépé è andato all'Arsenal, quindi se vogliono trasformare Callejon come playmaker basso, serve un esterno e non una prima punta. La Roma può inserire Dzeko nella trattativa. A Napoli, Icardi, con il contratto d'immagine, avrebbe problemi. Adl non li concede a nessuno. A Napoli non sarebbe protagonista. Dal punto di vista tattico, Napoli però sarebbe la squadra ideale per lui. Da quello psicologico, sarebbe osannato e riceverebbe grande entusiasmo".

Su Dzeko

"Lui e Lukaku all'Inter si andrebbero a pestare i piedi. Cavani invece è un giocatore polivalente, gioca da più parti e fa gol. Ha più esperienza poi rispetto al belga".

Su Dybala

"Sacrificio tecnico per Lukaku? Alla Juve mancherebbe la fantasia. Certo, manca forza in zona gol. Lukaku ce l'ha, ma potrebbe non essere compatibile con Cristiano Ronaldo".