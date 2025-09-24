Gifuni: “La vera rivale del Napoli è il Milan: Conte e Allegri sono i migliori”

vedi letture

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Un titolo per Napoli-Pisa? Il Napoli ha messo la spina (su Spinazzola). Il Napoli ha avuto un’evoluzione a sinistra, oggi Conte sta creando le condizioni tali che la corsia sinistra può diventare come la destra. Senza Rrahmani il Napoli ha subito i primi gol ed è evidente che parliamo di un giocatore essenziale, poi non dimentichiamo che il Napoli è primo in classifica”.

Sulla difesa: “Con il Sassuolo e con il Cagliari il Napoli ha fatto cleen sheet, in 9 giorni il Napoli ha subito 5 gol e c’è la coincidenza dell’assenza di Rrahmani. La cosa più preoccupante al momento per lui è la difesa, sono troppi 5 gol in 9 partite”.

Su Hojlund: “Era il tassello che mancava all’attacco del Napoli. Lui completa il reparto che è comunque molto importante. Hojlund è un giocatore comunque molto superiore a Lucca”. Su Conte: “Questa è la stagione più complessa per la carriera di Antonio Conte”.

Sulla lotta scudetto: “Vedo il Milan la vera rivale del Napoli visto che Conte e Allegri sono i migliori allenatori, non me ne vogliano Chivu e Tudor che non sono a questa altezza”.

Su Milan-Napoli: “Il giocatore che fa più paura è Pulisic, un giocatore che è in grande forma ed è il migliore del Milan. Prima di Firenze Conte disse che era il momento della verità e il bilancio ora è positivo. Adesso arriva il primo scontro diretto ed il Napoli in chiave scudetto deve fare punteggio negli scontri diretti. Credo che sarà la serata di Hojlund e finalmente che sarà la serata di De Bruyne”.