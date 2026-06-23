Gila-Napoli, Fabbroni: "Trattativa tra due uomini forti, ma Lotito deve quadrare i conti"

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Fabbroni: “Conte favorito per l'Italia, Napoli vicino a Gila”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Conte o Mancini? Bisogna capire se si può ingaggiare un allenatore che costa di più. Negli ultimi anni si è andato su opzioni costose, con sponsor che pagano parti eccedenti. Se stiamo su questa linea, teoricamente può arrivare anche Guardiola. Se c'è uno sponsor che paga x milioni, non c'è limite. Conte prende quota per questa ragione. E ricordiamo le dichiarazioni di De Laurentiis che si augurava Conte ct e Malagò presidente.

La trattativa Gila-Napoli? Siamo messi bene, è una trattativa tra due uomini forti. De Laurentiis e Lotito andranno avanti fino a quando qualcuno non la spunta sul prezzo migliore. Mi sembra di aver capito che la Lazio ha il blocco del mercato ancora e deve far quadrare i conti.

Altri colpi sul mercato? C'è il Mondiale, le trattative sono bloccate. Il Mondiale sta mettendo in vetrina giocatori che procuratori in Italia hanno visto mesi e mesi fa e poi però non li prendono".