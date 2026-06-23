Maradona o Messi? Pasculli: “Diego era tutto, in campo e fuori. Impossibile confrontarlo"

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Pasculli racconta i gol all'Inghilterra e il retroscena sulle maglie del 1986.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex calciatore della nazionale argentina Pedro Pasculli: "Messi o Maradona? Non si possono fare paragoni di questo genere. Noi argentini dobbiamo essere orgogliosi, come per Di Stefano, Sivori...Ho avuto la fortuna di conoscerlo da calciatore e di persona. Poi anche come avversario in Italia. Diego era il numero uno, era un calcio differente. Quando Diego arrivò in Italia nel '84 era difficile. C'erano i migliori. C'erano Bergomi, Scirea, Antognoni, ma anche Platini, Zico, Careca, Alemao. E Diego ha fatto la differenza con i migliori del Mondo. Messi ha giocato con Ronaldinho, Xavi, Iniesta. Diego però era tutto. In campo e fuori.

Quei due gol all'Inghilterra? I due famosi gol di Maradona sono stati segnati in uno stadio storico, era all'Azteca. Noi non ci siamo resi conto che Maradona segnò con la mano. Diego ci diceva che ci aspettava ad abbracciarmi per esultare. Il secondo gol è venuto tutto lo Stadio, dopo 70 metri di corsa.

Quest'Argentina? Non ha giocato bene come nella prima partita. L'Austria ha aggredito. Non è stata la miglior partita di Messi, ma questi sono geni del calcio che possono illuminare le partite. Spero che prossimamente sarà un'Argentina migliore. Si giocherà tra quattro giorni, poi comincia il vero Mondiale.

L'aneddoto sulle divise della Nazionale del Mondiale in Messico? Non avevamo le magliette per giocare contro l'Inghilterra. Il nostro sponsor era Le Coq Sportif. Il giorno prima, le donne vennero a stampare i numeri sulle magliette al centro sportivo, con lo sponsor. In quel Mondiale sono successe tantissime cose".