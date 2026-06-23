Piantanida: “Gila colpo più sicuro di Palestra, vi spiego"

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Malagò, Mancini e il confronto tra Gila e Palestra.

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto a Tmw Radio per commentare il Mondiale di Messi, l'elezione di Malagò come Presidente Federale e i probabili trasferimenti di Palestra e Gila.

Si può dire che Messi può essere messo sullo stesso livello di Maradona?

"A differenza di molti non voglio prendere come riferimento i numeri che vengono tirati fuori a macchinetta ogni volte. Il paragone va fatto su un altro tipo di gusto. Per me poi Messi è il più grande, ma non solo per i numeri".

Malagò che dovrebbe fare ora che è stato eletto Presidente Federale?

"Quando sento la parole "riforme" associata al calcio italiano mi viene sempre in mente la parola "progetto" per i club. Io a Malgò chiedo diginità, che dovrà certamente passare dal lavoro. Viviamo in un'epoca in cui tutti gli altri sport in Italia hanno dignità e riconoscimento, mentre il calcio ha proprio perso questo status. Le riforme di cui tutti si riempiono la bocca le lascio ai discorsi degli altri; so solo che per Malagò me può essere l'uomo giusto, mentre per il ct andrebbe anche bene Mancini. Lui sì che ha avuto diginità nel suo percorso precedente e fare ritorno potrebbe servire a cancellare la macchia dell'addio".

Palestra e Gila sono in procinto di arrivare rispettivamente all'Inter e al Napoli. Quale dei due rappresenta il miglior colpo?

"Sono colpi perfetti per le squadre in cui andranno. Io ho tanta curiosità su Palestra, che potrà anche arrivare a valere cinquanta milioni, ma che al momento si porta qualche comprensibile interrogativo. Gila a meno di trenta milioni invece mi sembra un colpo più sicuro per il prezzo del cartellino".