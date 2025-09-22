Gilardino cambia modulo? Da Pisa: si pensa alla difesa a tre con un attaccante in meno

A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Boi, giornalista del quotidiano Il Tirreno. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Chi potrebbe schierare Gilardino, stasera, dal primo minuto? “Gilardino sta valutando un cambio di modulo, dal 4321 al 352. Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré in ballottaggio con Cuadrado, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Tramoni; Nzola in ballottaggio con Meister.”

Il Pisa si preparerà a bloccare l’incedere di qualche calciatore del Napoli in particolare? “In base a questo cambio di modulo, più conservativo rispetto a quello che utilizza normalmente Gilardino, penso che si possa vedere una partita simile a quella che ha impostato contro l’Atalanta, cercando di mantenere le linee molto strette e compatte per arginare quella che è la forza offensiva più importante della Serie A, ovverosia il Napoli.”

Secondo lei il Pisa giocherà a viso aperto oppure si chiuderà provando a non subire gol? “Secondo me si chiuderà e poi cercherà di agire in ripartenza. Bisogna considerare che praticamente i nuovi innesti non hanno mai giocato insieme. Quindi il mercato andrà valutato meglio nelle prossime giornate. Nonostante questo, in tre partite complicate ha comunque subito soltanto tre gol. Il problema è in attacco, dove non abbiamo ancora segnato un gol su azione: l’unico è stato un autogol nella partita con l’Atalanta.”

Se avesse la possibilità di togliere un calciatore al Napoli in vista della gara di questa sera, chi escluderebbe e per quale motivo? “Direi Anguissa, sicuramente. Penso che abbia un ruolo decisivo. Poi naturalmente anche sulle fasce, Di Lorenzo in particolare: è un giocatore che ti cambia la partita e gli equilibri. Secondo me fa sempre la differenza, ed il Pisa, soprattutto sulla fascia difensiva sinistra, ha delle difficoltà.”