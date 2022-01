Giletti: "Difendo sempre ADL, senza di lui il Napoli era lontano dalla Serie A"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Giletti: “Io, quando vengo a Napoli, devo sempre difendere De Laurentiis, cosa strana per uno juventino. Io ricordo a tutti che il Napoli, senza De Laurentiis, era ben lontano dalla Serie A. Stiamo parlando di due società completamente diverse. Alle spalle della Juventus, c’è un grande gruppo e la cassaforte della Juventus non è nelle mani di Andrea Agnelli ma di Elkann. Non si possono paragonare le due società, sia per fatturato sia per esborsi economici e questo de Laurentiis lo sa benissimo. Se tu hai un privato che ti ripiana, non c’è problema. Se sono così folle che, in due anni, ricapitalizzo per 400 milioni, ad un certo punto, qualcuno si stancherà di ripianare i debiti e ci saranno dei problemi. Il calcio deve essere gestito come fanno Atalanta e Napoli, con grande attenzione perché si rischia seriamente di far saltare il banco“.