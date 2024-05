Gillet: “Napoli piazza ideale per Conte e Lukaku, ha caratteristiche che piacciono a entrambi"

L’ex portiere del Bari e della nazionale belga Jean Francois Gillet è stato raggiunto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli per parlare di Antonio Conte.





L’ex portiere del Bari e della nazionale belga Jean Francois Gillet è stato raggiunto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli per parlare di Antonio Conte.

Si parla di Antonio Conte come probabile nuovo allenatore del Napoli. Tu lo hai avuto a Bari, che allenatore è? “Di Conte posso parlare soltanto bene perché l’ho avuto quasi due anni a Bari. In quel periodo eravamo nel buio più totale e lui ci ha rilanciati. Siamo saliti in Serie A grazie alla sua cultura del lavoro e dei dettagli, che cura sempre molto bene. Fu un’avventura straordinaria”.

Che ricordo hai di Antonio Conte? “Lui è una persona sincera, un’ottima persona, anche e soprattutto molto schietta. Mi sono trovato benissimo con lui, ed insieme abbiamo passato dei momenti veramente belli”.

Dopo una stagione complicata per gli azzurri può essere l’allenatore giusto per rilanciare il Napoli? “Dopo quest’annata sarebbe l’ideale per il Napoli, perché lui ama le sfide, come accadde già per la Juventus e l’Inter, tornate alla vittoria dopo tanti insuccessi. Ma dovunque è andato ha saputo rialzare le società che precedentemente erano in difficoltà e con la sua gestione hanno trovato la giusta via per il successo”.

Osimhen è destinato a lasciare Napoli, che ne pensi se gli azzurri dovessero puntare su Romelu Lukaku? Sarebbe un ottimo colpo? “Con Conte ha fatto cose straordinarie all’Inter. Penso che sia un binomio che funzioni benissimo, perché anche Romelu ama le piazze calde che hanno tanto calore da offire. Lui si esprime sempre al meglio quando sente il fervore della gente nei suoi confronti, ed insieme a Conte senza dubbio riuscirebbe a fare bene in una piazza come Napoli che ha proprio queste caratteristiche”.