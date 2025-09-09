Gilmour scherza con McTominay: "Ho cercato di fargli un assist, grande serata"

"Sapevamo di dover iniziare forte, soprattutto contro squadre come quella che rendono tutto difficile. Lì dove con i tifosi è difficile magari darsi da fare". Così Billy Gilmour, centrocampista della Scozia e del Napoli, ha parlato nel post-partita ai canali ufficiali della Federazione in seguito al successo per 2-0 sulla Bielorussia. Lui che tra l'altro ha confezionato il passaggio chiave per l'autogol di Volkoz. "Ma ci sproniamo a vicenda attraverso i ragazzi in panchina. In fondo è stata una buona partita".

Con questa vittoria ottenuta fuori casa, alla ZTE Aréna di Zalaegerszeg (Ungheria), la Scozia si è portata così a 4 punti e al secondo posto della classifica del Gruppo C. Al pari della Danimarca in ottica qualificazioni ai Mondiali 2026. Nella prossima sfida la Nazionale di Steve Clarke tornerà di fronte al proprio pubblico e contro la Grecia: "Sì, torneremo a Hampden e faremo in modo di rendere felici i tifosi".

E sull'evoluzione del secondo gol che ha indotto all'errore il difensore della Bielorussia: "Stavo cercando di servire il grande Scotty (McTominay, ndr)". Fin quando non è stato interrotto da un suo compagno di squadra con una battuta e il centrocampista del Napoli ha replicato, scherzando: "No, non lo sto reclamando", con riferimento al gol. "Posso reclamare l'assist, forse (ride, ndr)". Poi torna serio e prosegue: "No, stavo cercando di trovare Scotty sul colpo di testa e sono felice che poi sia entrata in porta. Una bella serata".