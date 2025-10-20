Giocare meglio? Conte: "Creiamo di più e ci esponiamo, se vuoi essere una big..."

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il PSV Eindhoven, tra i vari argomenti si è soffermato anche sullo step da fare per migliorare il gioco: "Rispetto all'anno scorso abbiamo concesso più gol però ne abbiamo fatti di più. Al livello di media si è alzata. Anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare gol, è inevitabile che poi ci vuole quella concretezza, perché rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è migliorata in maniera importante.

Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo".