"Giocatori scontenti", Giuffredi spiega: "Ecco cosa intendevo in quel momento"

TuttoNapoli.net

Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, è tornato a parlare a “Terzo Tempo” su Canale 8 (qui l'intervento completo) chiarendo anche la frase estiva che tanto fece discutere: “La frase ‘scontento tra gli scontenti’? Era relativa al momento. C’erano numerose trattative in corso, e il mio riferimento era proprio a questo. Parlavo del mio assistito, e delle altre situazioni di cui ero a conoscenza. La frase non voleva creare scompiglio, né rappresentare un attacco. Con delle trattative aperte ci sono delle dinamiche in evoluzione.

Il mio riferimento non fu generale, ma solo circoscritto a quei giorni. De Laurentiis ha sempre onorato tutti gli impegni e mantenuto le promesse. Ovvio che i calciatori che hanno rinnovato non sono affatto scontenti. Sono dinamiche normali”.