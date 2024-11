Giordano: “Innamorato dell’Atalanta, Gasp tra i top! Il Napoli l’avrebbe persa altre 10 volte”

vedi letture

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Mettiamo un punto alla sconfitta del Napoli di domenica. L’Atalanta stava meglio, ha vinto tutti i duelli, undici su undici, ha un allenatore che io ammiro da sempre, Gasperini, che ha indovinato strategia e allena meravigliosamente quella squadra. E’ un piacere vedere giocare la Dea, ne sono innamorato. Gasp è uno dei migliori allenatori in circolazione.

Sarebbe stato meglio avere Gasperini sulla panchina del Napoli in luogo di Conte? Non mi piace questo raffronto, non posso essere certo io a giudicare Antonio Conte, allenatore importantissimo e per il quale parla la carriera. Il Napoli ha perso, ma non facciamo drammi.

Mi smarco dall’idea che se si vincono due partite uno è un fenomeno e poi se ne perde una in malo modo sei un brocco. Il Napoli ha semplicemente perso meritatamente, se l’avesse rigiocata dieci volte l’avrebbe vinta sempre la Dea, ma intendo domenica scorsa. Già sarà diversa sicuramente quella del girone di ritorno a Bergamo, come di certo sarà diversa quella di domenica a San Siro contro l’Inter.

Gli impegni europei? Giocare la Champions è sempre bello, gratificante e direi non solo allenante ma anche energizzante. La Juventus senza coppe lo scorso anno ha vinto solo la Coppa Italia, con critiche eccessive ad Allegri. Non è dunque per forza vantaggio per il Napoli sfidare l’Inter senza aver giocato la gara di coppa”.