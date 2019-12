Giordano: "Insigne-Gattuso? Troppa importanza ai gesti, giocatori dimostrino in campo!"

Intervistato da Il Roma, l'ex azzurro Bruno Giordano è stato interrogato anche sull'abbraccio tra Gattuso ed Insigne dopo la vittoria col Sassuolo.

C’è stato un abbraccio intenso tra lui e Insigne a fine gara. Quanto può essere importante? "Credo si dia troppa importanza ai vari abbracci di Insigne con Ancelotti prima e con Gattuso ora. L’importante è che i giocatori dimostrino in campo di voler far bene, di impegnarsi. Non mi riferisco solo a Insigne, ma dal primo all’ultimo, a partire dall’allenatore, passando per lo staff fino a tutti i giocatori. Si è parlato troppo di Insigne ultimamente e dei vari problemi, ma con i risultati si può superare tutto".