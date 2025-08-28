Giordano: “Ultimi 2 anni di Politano sensazionali! Non so quante abbiano un esterno come lui”

vedi letture

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile duello Scudetto tra Inter e Napoli: "Lo era già prima, lo è ancor di più alla luce di quello che ha detto la prima di campionato, con le indicazioni su calciatori che si sono inseriti immediatamente ed altri che hanno sorpreso per generosità e qualità. Ad esempio, il Politano delle ultime stagioni è sensazionale. Non so quante dispongano di un esterno in grado di garantire le due fasi in quel modo. E penso agli assist che arriveranno poi per Hojlund e per Lucca. Però la lotta per lo scudetto sarà dura".