Giubilato ricorda: "Quel ritorno da Genova sembrava il 31 dicembre, Napoli si sentiva dall'aereo..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto David Giubilato, ex calciatore del Napoli: “A Napoli il pari con l’Inter lascia la consapevolezza che si può lottare fino alla fine per vincere il campionato. Capisco la scaramanzia, ma il Napoli può farcela, è da inizio campionato che ha dimostrato di poter stare in vetta. Certo l’Inter ha una super squadra, al mio amico Inzaghi lo dico sempre: “Mi dispiace che ci sei tu lì, ma vorrei vincesse il Napoli” Non vi dico ciò che mi risponde, ma ci credo veramente. L’Inter ha una rosa importantissima, ma ha anche la Champions.

Inzaghi è un ragazzo molto equilibrato, vive di calcio, è innamorato del suo lavoro, ma la sua forza è anche la sua calma, capisce i momenti in cui deve dare qualcosa in più. Il pari con l’Inter è stato un segnale importante, psicologico per la squadra.

Il ricordo più forte col Napoli è stato il ritorno da Genova. Sembrava il 31 dicembre, dall’aereo già percepivano cosa stesse accadendo in città. La Fiorentina è un’ottima squadra, ma molto altalenante, ha bisogno di trovare continuità. Il Napoli è superiore per cui mi aspetto una bella performance.

Gilmour dopo la buona prestazione può essere di nuovo titolare e poi Lukaku ha bisogno di più palle giocabili perché è devastante. Più gliene dai e più il Napoli ha possibilità di fare gol".