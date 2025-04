Giubilato: "Sullo scorso anno si dice una cosa sbagliata. Conte? Speriamo abbia più tempo..."

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – Primo Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto David Giubilato, doppio ex di Bologna e Napoli: “Se il percorso del Bologna sarà migliore rispetto alla stagione passata, lo sapremo solo a fine anno. Quello che posso dire è che il Bologna, non da oggi ma da tantissimi anni, ha un modo unico di coinvolgere a 360 gradi il calciatore nel mondo rossoblù. L’ho percepito quando sono arrivato a Bologna: è una società organizzata sotto ogni aspetto, dai magazzinieri ai medici, fino alla struttura dirigenziale. È davvero una fabbrica di cose belle. Questo mix di fattori è fondamentale, perché un calciatore che arriva a Bologna deve solo pensare a giocare. E lo dico per esperienza: già tanti anni fa era così, figuriamoci oggi quanto sia migliorato tutto. Lo stesso discorso vale per il Napoli: il presidente sta cercando di fare bene e di progettare un centro sportivo all’altezza".

Sul Napoli: “Conte sta trasmettendo una mentalità vincente, adatta ai top club e alle competizioni di alto livello. Speriamo abbia il tempo necessario per dare ancora di più. Oggi il Napoli è una grande squadra e ha bisogno di un certo tipo di mentalità per raggiungere i propri obiettivi. Tutti stanno lavorando bene in questa direzione".

Sulle gare giocate: “Non possiamo prevedere cosa accadrà nella prossima partita. Può succedere che domenica mattina perdi due giocatori importanti e sei costretto a cambiare modulo. La grande qualità di Conte è proprio questa: sa trasmettere ai suoi giocatori la capacità di adattarsi anche nei momenti difficili. È ciò che lo rende diverso dagli altri allenatori".

Sulla difesa: “Si dice che l’anno scorso il Napoli avesse problemi in difesa, ma la verità è che la difesa è il reparto che soffre di più quando le cose non vanno bene. Un errore del difensore viene evidenziato maggiormente perché, se prendi gol, pesa di più rispetto a un errore dell’attaccante. L’anno scorso, però, i problemi del Napoli erano a 360 gradi. Quest’anno, con l’arrivo di Buongiorno, abbiamo acquistato un difensore di livello assoluto. Anche i suoi compagni ne beneficiano: spesso e volentieri recupera gli errori degli altri, dando più sicurezza a tutto il reparto".