Giuffredi: "Benitez non verrà mai al Napoli. ADL vuole continuare con Gattuso"

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il procuratore Mario Giuffredi: "Benitez non verrà mai al Napoli, neanche tra 100 anni. Rafa vuole andare in Premier League. Credo che De Laurentiis voglia continuare con Gattuso. Se poi a fine anno sarà lo stesso Gattuso a fare un passo indietro, non rinnovando il contratto, sicuramente l’allenatore sarà un profilo diverso, potrebbe essere uno tra Juric, Italiano e Dionisi”.