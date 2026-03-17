Giuffredi: "Non ho fatto pace con Conte ma lo stimo, non sa quanto è forte nel migliorare i giovani"

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"Antonio Conte è un grande allenatore e per me è l’allenatore italiano che incide di più nel migliorare i calciatori".

Nel corso del suo intervento a Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, l’agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano e Vergara, Mario Giuffredi, ha parlato del suo rapporto col tecnico del Napoli Antonio Conte: "Non ho fatto pace con Antonio Conte, ma ciò non vuol dire che io non stimi l’allenatore. Antonio Conte è un grande allenatore e per me è l’allenatore italiano che incide di più nel migliorare i calciatori. Conte sul campo è il più forte di tutti, è un allenatore molto forte. Secondo me non sa neanche lui quanto sia forte nel migliorare i giocatori e quanto lo sia nel migliorare i giovani.

Forse, nella sua mentalità è più per i giocatori esperti, ma per me sbaglia perché è il più forte ad allenare e migliorare i calciatori. Lui è uno dei pochi che se gli dai un calciatore lo porta a livelli altissimi. Se fossi un Presidente a Conte gli darei quindici giocatori giovani, dopo un anno ho quindici giocatori di grandissimo livello e un patrimonio enorme per la società. I giocatori come li migliora Conte non li migliora nessuno. Tatticamente è un allenatore bravissimo a trasferire i concetti dal punto di vista della mentalità ai suoi giocatori. È un allenatore bravo che ha anche i suoi difetti".