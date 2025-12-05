Giuffredi: "Valdifiori-Napoli l'affare della svolta. Pensavo a uno scherzo..."

vedi letture

Mario Giuffredi, procuratore di Politano e Di Lorenzo, ha parlato al podcast 'Zero Possibilità' delle sue operazioni di mercato e in modo particolare di un affare che l'agente ricorda con particolare piacere e che è stato determinante per la sua svolta professionale: "L'affare che mi ha fatto capire veramente che potevo arrivare a certi livelli è stato Valdifiori a Napoli. Io vengo chiamato da De Laurentiis a marzo prima che arrivasse Sarri. Mi arriva questa telefonata da un numero privato, inizialmente pensai a uno scherzo, invece mi richiamò ed era lui e mi disse che voleva prendere Valdifiori. Ma allora non c'era ancora la certezza che arrivasse Sarri.

Ma quell'operazione mi ha fatto svoltare, quello è stato il momento più bello della mia vita. Una svolta economica, ovviamente, ma non solo. E' stata un'operazione importante professionalmente, non è mai facile portare un giocatore a Napoli. De Laurentiis è un presidente bravissimo ma difficilissimo e quindi chiudendo quell'affare ho toccato per mano le mie qualità. Ero determinato a chiudere quell'affare, racchiudeva tutti i miei desideri".