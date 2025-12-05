Il pronostico dell’interista La Russa: "A gennaio Inter prima e Napoli terzo"

La lotta Scudetto è più viva che mai con tante squadre racchiuse in pochi punti. Ma come cambieranno gli scenari da qui ai prossimi mesi? Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, notoriamente tifoso dell’Inter, ha preso le parti della squadra di Cristian Chivu - attesa dalla delicata sfida contro il Como, in programma sabato - e parlando con i giornalisti presenti a Montecitorio si è sbilanciato lanciandosi in un pronostico. Queste le parole di La Russa: "A gennaio l'Inter sarà prima in classifica e il Napoli terzo. Poi, con il rientro degli infortunati Lukaku e De Bruyne, il Napoli se la giocherà in primavera", ha concluso.