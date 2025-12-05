Il pronostico dell’interista La Russa: "A gennaio Inter prima e Napoli terzo"
TuttoNapoli.net
La lotta Scudetto è più viva che mai con tante squadre racchiuse in pochi punti. Ma come cambieranno gli scenari da qui ai prossimi mesi? Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, notoriamente tifoso dell’Inter, ha preso le parti della squadra di Cristian Chivu - attesa dalla delicata sfida contro il Como, in programma sabato - e parlando con i giornalisti presenti a Montecitorio si è sbilanciato lanciandosi in un pronostico. Queste le parole di La Russa: "A gennaio l'Inter sarà prima in classifica e il Napoli terzo. Poi, con il rientro degli infortunati Lukaku e De Bruyne, il Napoli se la giocherà in primavera", ha concluso.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
In primo piano
Lang: “Molto felice! C'è chimica con Neres e Hojlund, gruppo speciale e Conte crede in tutti. Su Napoli-Juve…”
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com