Giuntoli: "Insigne? Con Gattuso è cambiato. Nessuna fretta per il rinnovo"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato il protagonista della 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà' in onda su Sky Sport 24 (clicca qui per l'intervista integrale). Il ds si è soffermato su Lorenzo Insigne: "Insigne? Lorenzo è cambiato molto quando è arrivato Gattuso. Al Napoli è contento, ha due anni di contratto e in questo momento non abbiamo fretta di capire di più sul contratto. E' innamorato del Napoli, è contento di stare a Napoli, da parte sua e da parte nostra non c'è la fretta del rinnovo.