Gravina: "Fagioli? Non si può emarginare chi sbaglia, il nostro obiettivo è recuperarlo"

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - "Andiamo avanti per la nostra strada. Le polemiche su Fagioli non si possono commentare. Sappiamo che il ragazzo ha commesso un errore e ha pagato. Ma noi avevamo un obiettivo: dobbiamo recuperare i ragazzi, non si può pensare di emarginare chi sbaglia". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla convocazione in Nazionale di Nicolò Fagioli a margine della presentazione del nuovo logo della Serie C.

"Ciascuno di noi - spiega Gravina - ha commesso errori nella propria vita. Ma ciascuno di noi ha il diritto di essere considerato nel rispetto della sua dignità. Ognuno di noi ha il dovere di accogliere questi ragazzi. Lo abbiamo fatto non solo valorizzando le sue caratteristiche tecniche ma credo che ci sono anche delle valutazioni umane di recupero di un ragazzo che merita grande rispetto e grande considerazione". (ANSA).