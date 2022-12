Gravina: "Giustizia sportiva va snellita. Nel caso Chievo 27 giudici in 2 anni, assurdo"

"Penso al caso Chievo: in due anni addirittura 27 giudizi. È una follia ingolfare e intasare gli organi ordinari per queste situazioni".

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva come passaggio cruciale per il futuro del calcio italiano. In occasione della presentazione del nuovo testo, il presidente FIGC Gabriele Gravina ne ha spiegato così l'importanza: "La giustizia sportiva è un caposaldo dell'ordinamento sportivo e un pilastro fondamentale di equilibrio nel nostro mondo. Tenuto conto della sua centralità, l’indipendenza, l’autorevolezza e l’efficienza della Giustizia Sportiva sono i temi più importanti su cui bisogna lavorare affinché non sia inficiato il processo di rinnovamento che, ad esempio noi in FIGC, abbiamo avviato da tempo, consentendo alla nostra Giustizia di migliorare la limpidezza del processo di selezione, di acquisire in autorevolezza e di aumentare la certezza del procedimento. Alcune criticità riguardano i cinque gradi di giudizio, sinceramente mi sembrano troppi. Soprattutto se andiamo a calare questa riflessione nelle varie situazioni.