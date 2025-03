Graziani demolisce l'Inter: "Se prendi gol come il 1° del Monza allora stai dormendo!"

"L’Inter non sta benissimo, per lo meno è quello che ci dice il campionato”

L’ex campione del mondo Francesco Graziani ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Monza ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi su alcuni aspetti della prestazione dei nerazzurri, tra errori difensivi e qualità offensiva: "L’Inter non sta benissimo, per lo meno è quello che ci dice il campionato”, ha dichiarato Graziani, sottolineando come la squadra di Simone Inzaghi abbia dimostrato qualche incertezza difensiva. “Se prendi un gol come il primo del Monza vuol dire che stai dormendo, che in quel momento non hai concentrazione”.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’Inter ha saputo ribaltare il risultato grazie alle sue individualità, sfruttando anche un atteggiamento troppo difensivo del Monza. “Forse l’errore del Monza è stato quello di essersi chiuso troppo”, ha commentato l’ex attaccante. Uno degli episodi chiave della partita è stato il gol del momentaneo 1-2 di Arnautovic nel finale di primo tempo, che ha ridato fiducia ai nerazzurri: “Il gol di Arnautovic a fine primo tempo ha dato una bella iniezione di entusiasmo”.