L'osservatore Palma svela: "Al Napoli piace un brasiliano dello Shakhtar"

Nel corso di 'Maracanà', su Tmw Radio, ha parlato l'osservatore Marco Palma di tre rumor di mercato che riguardano le squadre italiane.

Franjo Ivanović (01-10-2003), punta centrale croata dell'Union SG. Attaccante di origini austriache, cresciuto in Germania nell’Augsburg, dal luglio 2024 è all’Union Saint-Gilloise in Belgio, dove ha vissuto una stagione da protagonista. Con 11 gol e 6 assist in campionato e buone prestazioni anche in Europa League, si è affermato come una delle rivelazioni della squadra belga. Opportunista in area di rigore, abile nel gioco aereo, preciso nel tiro e intelligente nei movimenti per liberarsi al momento giusto. Attaccante completo, seguito con grande attenzione dal Bologna.

Somiglianza: Mauro Icardi (Galatasaray)

Valore di mercato: 10 milioni €

Valentin Atangana (25-08-2005), centrocampista centrale/mezzala/playmaker francese dello Stade de Reims. Nato in Camerun, è un centrocampista versatile e di grande qualità tecnica, il francese si distingue per la sua ottima visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e di organizzare il gioco in maniera pulita e fluida. Cresciuto nelle giovanili dello Stade de Reims, ha scalato le giovanili fino ad arrivare velocemente in prima squadra. Personalità e maturità ne fanno un giovane dal futuro luminoso, da sempre presente in tutte le nazionali giovanili francesi, ex capitano dell’under 17 dei Blues. Piace molto a Lazio e Fiorentina.

Somiglianza: Kobbie Mainoo (Manchester United)

Valore di mercato: 12 milioni €

Kevin (04-01-2003), esterno d’attacco brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Calciatore funambolico, dotato di grande tecnica e abilità nel dribbling, il brasiliano è un jolly offensivo capace di creare gioco e finalizzare. Dotato di un buonissimo senso del gol e bravissimo nell’arte dell’assist. Cresciuto nel Palmeiras, si è fatto notare in maglia verde ed è stato acquistato dallo Shakhtar per 12 milioni € nel gennaio 2024. Appena inserito in squadra ha subito impressionato sia in campionato che in Champions. Ama partire dalla fascia sinistra per rientrare sul suo piede destro. Profilo che piace molto al Napoli.

Somiglianza: Igor Paixao (Feyenoord)

Valore di mercato: 15 milioni €