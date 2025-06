Padovan: "Con De Bruyne Napoli ancora più forte, suo arrivo nobilita l’intero campionato”

vedi letture

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: "La situazione dell’Italia è molto complicata, la Federazione era convinta di avere il sì di Ranieri. Mentre ora non ha opzioni. Gravina ha ora tra le mani il solo Mancini, visto che Cannavaro e De Rossi non hanno un’esperienza così importante. Mentre Pioli è sia legato alla Fiorentina che la terza scelta. Con la Nazionale di ieri, di fatto, il risultato di ieri non sarebbe cambiato neanche con Conte in panchina, perché i giocatori sono svuotati. Bisogna trovare un commissario tecnico che lavori giorno e notte per la Nazionale, c’è tempo fino a settembre ma bisogna andare al Mondiale. Si prospetta ancora una volta il play-off che, però, questa volta non dobbiamo sbagliare: bisogna scegliere la freschezza giovanile e non l’esperienza.

Marianucci? Lo conosco poco, ma Conte prende tutti buoni giocatori. I tempi sono maturi per vedere un allenatore straniero alla guida della nostra Nazionale, ma già mi immagino le critiche che riceverebbe Gravina. Quest’ultimo è stato un po’ sfortunato. Se la gara con la Norvegia si fosse giocata una settimana prima, di fatto, avrebbe potuto chiamare Ancelotti. Cannavaro non è stato contattato al momento, un pensiero su di lui ce lo si potrebbe fare. De Bruyne rendere il Napoli ancora più forte. Il suo arrivo nobilità l’intero campionato”.